Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den SV Fischbach haben sich die Dinge in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd verändert. Das notorisch erfolglose Team hat sich mit zwei Siegen vom Tabellenende wegkatapultiert. Am Wochenende sollen nun in den Heimpartien gegen den TV Hofheim und den BC Remagen die nächsten Punkte eingefahren werden.

Die Anhänger des SVF dürfen sich in der Sporthalle der IGS Enkenbach wieder auf zwei interessante und kampfbetonte Partien freuen. Diesmal bekommt es das junge Fischbacher Team im Unterschied