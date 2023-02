Unaufhaltsam setzt der SV Fischbach seine Siegesserie in der Badminton-Regionalliga Mitte fort. Gegen den TV Volkmarsen und GutsMuths Jena II landet der souveräne Spitzenreiter am Wochenende die Saisonsiege neun und zehn. Vier Spieltage vor Rundenende ist dem SVF die Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

Schon im ersten der beiden Mannschaftskämpfe des Wochenendes setzte das ambitionierte Fischbacher Team ein Zeichen. Vor heimischer Kulisse landete es gegen den TV Volkmarsen einen Kantersieg. Mit 7:1 setzte man sich gegen den überforderten Gegner aus der unteren Tabellenhälfte durch und toppte damit das 6:2-Hinspielergebnis. „Einen so klaren Sieg hatten wir nicht erwartet“, stellte Louisa Marburger in ihrem Resümee fest und erinnerte daran, dass es in der Vorrundenbegegnung doch „einige enge Spiele“ gegeben habe. Davon konnte diesmal aber keine Rede sein. Zu Recht sprach die Spielerin des SVF von einer überzeugenden Vorstellung, „in der wir unserer Favoritenrolle gerecht geworden sind“. Was für ihr Team galt, das traf auch auf Louisa Marburger in ihren beiden Partien zu. Im Dameneinzel gewann sie gegen Svenja Hügel glatt in zwei Sätzen. Den ersten Durchgang holte sie sich mit 21:13, und auch den zweiten Satz dominierte sie, beendete ihn mit ihrem zweiten Matchball (21:12). „Keine Probleme“ habe sie mit ihrer Gegnerin gehabt, bemerkte eine zufriedene Louisa Marburger nach ihrem überzeugenden Sieg.

Zu einer ebenso klaren Angelegenheit entwickelte sich das Damendoppel, das Marburger an der Seite von Lena Germann bestritt. Schaffte es das gegnerische Duo im ersten Satz noch, Widerstand zu leisten und sich erst nach umkämpftem Verlauf mit 15:21 geschlagen zu geben, so verlief der zweite Durchgang doch recht einseitig. Schnell zogen Marburger/Germann mit 11:0 davon und sicherten sich mit einem 21:6 den Matchsieg.

Nur das erste Herreneinzel geht verloren

Der Mannschaftskampf war längst entschieden, das Heimteam führte mit 5:0, als die Gäste aus Nordhessen zu ihrem einzigen Erfolgserlebnis kamen und damit die Höchststrafe, ein 0:8, abwendeten. Im ersten Herreneinzel musste sich der Kapitän des SVF, Matti-Lukka Bahro, mit 12:21 und 19:21 Marcel Krafft geschlagen geben. Die beiden anderen Herreneinzel gingen an Bahros Teamkollegen. Moritz Miller siegte mit 21:12 und 21:18. Finn Busch kam kampflos, sein Gegner hatte aufgegeben, zu seinem Sieg im dritten Herreneinzel.

Mit jeweils einem Zweisatzsieg gingen auch die Herrendoppel an den SVF. David Eckerlin/Matti-Lukka Bahro gewannen mit 21:16 und 21:13, und Finn Busch/Levin Henze setzten sich mühelos mit 21:8 und 21:10 durch. Härter kämpfen mussten dagegen Henze und seine Partnerin Aileen Krein, bis sie die Oberhand im Mixed gewonnen und einen 21:18-, 21:15-Sieg eingefahren hatten.

Marburger hat ihre Gegnerin „fest im Griff“

Im Mannschaftskampf gegen den als Tabellendritten angereisten SV GutsMuths Jena II gab dann der SVF am Sonntag kein Match ab, siegte 8:0 und verbuchte damit im zehnten Spiel den zehnten Sieg. Wieder hatte Louisa Marburger ihre Gegnerin im Dameneinzel „fest im Griff“ und gewann in zwei Sätzen (21:11, 21:14). Im Damendoppel war sie mit Lena Germann erfolgreich (21:15, 21:14). Auch in den anderen Doppelpartien gaben die Fischbacher keinen Satz an. David Eckerlin/Matti-Lukka Bahro waren im ersten Herrendoppel und Finn Busch/Levin Henze im zweiten siegreich. Letzterer gewann an der Seite von Aileen Krein auch das Mixed. Zu Zweisatzsiegen kamen Moritz Miller und Finn Busch in den Herreneinzeln zwei und drei. Dagegen war Bahro im ersten Einzel in drei Sätzen gefordert. Nach verlorenem ersten Durchgang (21:23), gewann er den zweiten 21:18 und anschließend auch den entscheidenden dritten Satz mit 21:12.