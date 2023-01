Am Wochenende beginnt für die Badminton-Regionalligamannschaft des SV Fischbach die Rückrunde mit dem Spiel gegen den 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim III. Die Fischbacher empfangen ihre saarländischen Gäste um 16 Uhr in der Sporthalle der IGS Enkenbach-Alsenborn, Am Mühlberg 23-25.

Auf dem Papier sieht die Begegnung zunächst nach einer eindeutigen Angelegenheit für das Fischbacher Team aus. Es führt mit 14:0 nach der Vorrunde die Tabelle an, die Bischmisheimer belegen den letzten Rang. Der Ausgang ist aber ganz schwer vorherzusagen, da die Saarbrücker über einen sehr großen Kader verfügen, der mit Topleuten besetzt ist. Es wird ganz darauf ankommen, wer davon eingesetzt wird und nicht in den ersten beiden Mannschaften gebraucht wird. Doch Fischbachs Mannschaftskapitän Matti-Lukka Bahro kann mit fast dem gesamten Kader planen. Bei den Damen sollen Louisa Marburger, Lea Schwarz und Aileen Krein zum Einsatz kommen, bei den Herren kann der SVF neben Matti Bahro auf den Jugendnationalspieler, die Nummer eins des Teams, David Eckerlin, Levin Henze, Finn Busch und Simon Schenk zurückgreifen. Für die Pfälzer ist eines klar: Sie wollen auch gegen die „Wundertüte aus dem Saarland“ ihre blütenweiße Weste behalten.