Beim großen Titelfavoriten SV Fun-Ball Dortelweil bestreitet der Zweitligist SV Fischbach seinen ersten Auswärtskampf in der neuen Saison. Die Partie steigt am Samstag um 16.30 Uhr. Und auch am Sonntag (14 Uhr) ist das junge Fischbacher Team auswärts gefordert, beim Aufsteiger TuS Schwanheim.

Gegen Dortelweil sieht Felix Hammes sein Team vor einer unlösbaren Aufgabe. „Wir spielen da gegen die halbe dänische Nationalmannschaft“, sagt der Fischbacher Spitzenspieler und zeigt sich überzeugt davon, dass die Fun-Baller die Saison in der Zweiten Bundesliga Süd als Meister beenden werden. Falls die Runde zu Ende gespielt wird und die ausländischen Cracks antreten können. Ob diese Saison aber glatt über die Bühne geht, ist fraglich, wirft doch die sich wieder verschärfende Corona-Krise einen bedrohlichen Schatten auf die Ligawettkämpfe.

„Klare Sache“

Seine enorme Spielstärke demonstrierte das hessisch-„dänische“ Team in seinen bisherigen drei Mannschaftskämpfen, die es alle mit 7:0 für sich entschied. In der Tabelle rangiert Dortelweil trotz seiner makellosen Bilanz aber auf Platz zwei, da der 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II bereits vier Spiele ausgetragen und einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Angesichts dieses übermächtigen Gegners erwartet Hammes „eine klare Sache“, wobei er sich vor der skandinavischen Konkurrenz aber nicht verstecken muss, hat er doch in der laufenden Runde seine vier Einzelspiele alle gewonnen und mit seinem Partner Leander Adam drei Doppelpartien siegreich bestritten.

Auch in der zweiten Partie des Wochenendes treffen die Fischbacher, die in den ersten vier, alle zu Hause ausgetragenen Saisonkämpfen zweimal erfolgreich waren, auf einen gut in die Runde gestarteten Gegner. Schwanheim trat bisher dreimal an und war zweimal siegreich. Da dem Aufsteiger zuletzt ein 6:1 gegen den TSV Neubiberg/Ottobrunn gelang und ihm für diesen Sieg drei Punkte gutgeschrieben wurden, rangiert er mit einem Zähler mehr vor dem auf Platz sieben stehenden SV Fischbach (vier Punkte). Auch wenn dieser Gegner nicht das Format von Dortelweil hat, sieht Felix Hammes sein Team in der sechsten Saisonpartie vor einer überaus schwierigen Aufgabe.