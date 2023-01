Am 25. Mai findet der 14. Firmenlauf in Kaiserslautern statt. Er zählt zur Firmenlaufserie B2Run, die es in 18 deutschen Städten gibt.

„Weg mit dem Winterspeck“ – für viele Menschen sei dies am Ende des Winters eine Herausforderung. Regelmäßiges Laufen und Walken helfe dabei, die überflüssigen Pfunde zu verlieren, betont der Veranstalter des Firmenlaufs. Mitarbeiter in unterschiedlichen Firmen begännen bereits zu Jahresbeginn, sich bei Lauftreffs auf den B2Run in Kaiserslautern vorzubereiten.

Mit 4.300 Teilnehmenden aus 230 Unternehmen war der Firmenlauf in Kaiserslautern nach Angaben des Veranstalters B2Run im vergangenen Jahr das größte Breitensport-Ereignis der Westpfalz.

In diesem Jahr finde der B2Run wieder – wie vor der Corona-Pandemie 2020 – im Mai statt. Der Startschuss falle auf der Schneiderstraße. Danach führe die Route über eine fünf Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt zum Zieleinlauf in der Karl-Marx-Straße, bevor am Stiftsplatz die Siegerehrung stattfinde.

Auf dem Stiftsplatz erwarte die Teilnehmer die After-Run-Party mit verschiedenen Sport- und Mitmach-Aktivitäten sowie Partymusik. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr wieder jeder mit einem guten Gewissen verantwortungsbewusst bei Outdoor-Großveranstaltungen teilnehmen kann“, so Johanna Menke, Standortleiterin des B2Run Kaiserslautern.

Der Veranstalter erwartet nach eigenen Angaben über 6.000 Teilnehmer aus mehr als 250 Unternehmen des Großraums Kaiserslautern. Seit 2017 sei der B2Run in Kaiserslautern komplett klimaneutral. Weiter werde bei dem Event wie in den vergangenen Jahren die DKMS unterstützt, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs widmet. Weitere Informationen zur Veranstaltung und der Anmeldung gibt es im Internet: https://www.b2run.de.