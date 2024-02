Der Kaiserslauterer Firmenlauf geht auch 2024 auf die Straße. Wie Veranstalter B2Run mitteilt, wird er am Donnerstag, 16. Mai, ab 18 Uhr ausgetragen. Zum 15. Mal kommt das Laufevent nach Kaiserslautern. Der Startschuss – wie in den vergangenen Jahren durch Wellenstarts – wird auf der Schneiderstraße fallen. Von dort führt eine fünf Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt zum Zieleinlauf in der Karl-Marx-Straße, bevor am Stiftsplatz die Sieger geehrt werden. Dort wird nach dem Ende des Laufs auch gemeinsam gefeiert. Anmeldungen für den Firmenlauf sind noch bis 24. April im Internet unter www.b2run.de/run/de/de/kaiserslautern/index.html möglich. Der Veranstalter erwartet nach eigenen Angaben 2024 mehr als 6500 Teilnehmer aus etwa 300 Unternehmen des Großraums Kaiserslautern.