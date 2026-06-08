7900 Teilnehmer erwartet Veranstalter B2Run zum ersten Kaiserslauterer Firmenlauf über den Betzenberg. Das Ziel ist im Fritz-Walter-Stadion – nicht die einzige Neuheit.

Wann findet der B2Run-Firmenlauf in diesem Jahr statt?

Der Startschuss für den Firmenlauf fällt am Donnerstag, 11. Juni. Gestartet wird wie in den Vorjahren in drei Wellen: um 18, 18.15 und 18.30 Uhr.

Was ändert sich in diesem Jahr bei der Strecke?

Anders als in den Vorjahren sind die Läuferinnen und Läufer nicht in der Innenstadt Kaiserslauterns unterwegs. Der Lauf findet erstmals auf dem Betzenberg statt. „Für uns Kaiserslauterer hat der Betzenberg eine ganz besondere Bedeutung. Er ist nicht nur die Spielstätte des FCK, sondern auch ein Symbol für Zusammenhalt, Leidenschaft und Heimat. Dieser Lauf wird die Verbindung zwischen Sport und Gemeinschaft spürbar machen“, wird Beate Kimmel (SPD), Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern und Schirmherrin des Laufs, zitiert.

Die Teilnehmer starten in der Fritz-Walter-Straße, laufen dann die Kantstraße in Richtung Innenstadt hinunter, ehe es rechts in den Wald geht. Die fünf Kilometer lange Strecke führt am Wildpark vorbei und hinter der Grundschule auf dem Betzenberg wieder aus dem Wald heraus auf den St.-Quentin-Ring. Über die Hegelstraße und die Straße Zum Betzenberg geht es zum Zieleinlauf ins Stadion. Laut Veranstalter müssen etwa 100 Höhenmeter absolviert werden. Der Rundkurs sei dennoch für Läufer aller Trainingslevel zu bewältigen. Teilnehmer im Rollstuhl oder mit Handicap sollten Unterstützung von mindestens einer sportlich fitten Begleitperson erhalten, rät B2Run. Alternativ stehe eine barrierearme Streckenvariante mit einer Länge von rund 1,5 Kilometern zur Verfügung.

Die neue Streckenführung hatte im Vorfeld Kritik ausgelöst. „Mit Bedauern müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass im Gegensatz zu den vorherigen Veranstaltungen dieser Art Ihr Event dieses Jahr gehbeeinträchtigte Menschen, ob diese nun mit Rollstühlen, Rollatoren, Stöcken oder ohne Gehhilfen teilnehmen wollten, ausschließt“, hatte Carsten Ondreka, der Vorsitzende des Inklusionsbeirates, dem Veranstalter geschrieben. Auch die Grünen-Fraktion und die Lebenshilfe hatten die Streckenführung kritisiert, weil sie Menschen mit Beeinträchtigung, ältere Teilnehmer und Familien ausschließe.

Wie viele Läufer werden in diesem Jahr teilnehmen?

Laut Veranstalter sind rund 7900 Läuferinnen und Läufer angemeldet, 2025 waren es rund 7500. Insgesamt sind Teams aus 371 Unternehmen vertreten. Die größte Gruppe schickt das Westpfalz Klinikum (425 Teilnehmer) ins Rennen, gefolgt von der Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH und der Amazon Kaiserslautern GmbH (je 200) sowie der Stadtverwaltung Kaiserslautern (190). Die schnellsten Läuferinnen und Läufer sowie die schnellsten Herren-, Damen- und Mixed-Teams werden prämiert.

Können sich Kurzentschlossene noch für den Lauf anmelden?

Ja. Laut Veranstalter sind über dessen Homepage www.b2run.de noch bis Mittwoch, 10. Juni, 16 Uhr, „Last Minute Startplätze“ online buchbar. Am Veranstaltungstag können ab 16 Uhr Startplätze am Infopoint im Fritz-Walter-Stadion erworben werden.

Mit welchen Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen?

Laut Veranstalter wird die Fritz-Walter-Straße am Veranstaltungstag ab 10 Uhr voll gesperrt, Anlieger dürfen bis 17 Uhr passieren. Ab 17.30 Uhr ist dann die gesamte Strecke voll gesperrt. Wie der Veranstalter auf Nachfrage mitteilt, wird die Sperrung gegen 20.30 Uhr wieder aufgehoben.

In der Fritz-Walter-Straße sowie im St.-Quentin-Ring Nummer 65 bis zur Ecke Spinozastraße gilt am Veranstaltungstag absolutes Halteverbot. Gleiches gilt für die Kantstraße (Ecke Hegelstraße bis Ecke Erbsenberg) ab 16 Uhr. Zudem dürfen auf dem Betzenberg nur Anlieger mit Parkberechtigung parken. Laut B2Run gilt eine Regelung wie bei den Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern.

Was empfiehlt der Veranstalter den Teilnehmern für die Anreise und das Parken?

Laut Veranstalter ist die Anreise mit dem Öffentlichen Personennahverkehr kostenlos. Die Startnummer gilt als Fahrschein und berechtigt am Veranstaltungstag bis zum folgenden Tag um 3 Uhr zur Fahrt mit allen Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen im VRN. Vom Hauptbahnhof Kaiserslautern kann der Betzenberg zu Fuß oder per Bus erreicht werden. Am Veranstaltungstag werden auf der Buslinie 102 zwischen Hauptbahnhof und Haltestelle Betzenberg zwischen 16 und 17.40 Uhr zusätzliche Busse fahren, so B2Run auf Nachfrage.

Wer mit dem Auto kommt, kann in Stadionnähe wegen der Bewohnerparkregel nur auf den kostenpflichtigen Parkplätzen West 2 und West 1 parken, so der Veranstalter. Tickets gibt es für 10 Euro im Onlineshop von B2Run, die Kapazitäten sind begrenzt.

Wie geht es nach dem Lauf weiter?

Rund um das Stadion kann im B2Run Village gefeiert werden. Ab 21 Uhr gibt es eine After-Run-Party mit DJ und Partymusik in der Fanhalle Nord.