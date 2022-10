Am 3. November wird auf dem Campus der Hochschule eine Firmenkontaktmesse in Präsenz stattfinden. Sie ermöglicht Studierenden und Absolvierenden einen Einblick in international agierende Unternehmen der Region und bietet den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit, sich potenziellen Arbeitskräften als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.

„Die rund 65 Anmeldungen von Unternehmen sind auch ein eindrucksvoller Beleg für den hohen Bedarf an qualifizierten Arbeitnehmern, der in der Region besteht“, sagt Kathrin Jörg vom Team des Referats Wirtschaft und Transfer, das die Messe ausrichtet. „Gut die Hälfte der ausstellenden Unternehmen hat auch in diesem Jahr die Möglichkeit wahrgenommen, als Förderer des Deutschlandstipendiums zu wirken und sich damit einen Platz im Forum der Förderer und einen kostenfreien Messeauftritt zu sichern.“

Vermittelt werden auf der Messe Jobs, Praktika oder Projekte für Abschlussarbeiten. Am Messetag locken zudem ein kostenloser Bewerbungsmappen-Check der Agentur für Arbeit, eine digitale Jobwall sowie ein kostenloses professionelles Bewerbungsfotoshooting für Studierende. Die für Besucher kostenlose Firmenkontaktmesse der Hochschule Kaiserslautern findet am Donnerstag, 3. November, von 11 bis 17 Uhr am Campus Kammgarn, Schoenstraße 11, Gebäude E, statt. Neben Angehörigen der Hochschule sind auch hochschulexterne Interessierte willkommen.