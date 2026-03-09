Annemarie Becker ist gestorben. Die Seniorchefin des Entsorgungsunternehmens Becker wurde 89 Jahre alt.

Als Seniorchefin einer europaweit agierenden Firma genoss Annemarie Becker daheim in Kaiserslautern einen Bekanntheitsgrad, der angesichts ihres Gewerbes durchaus überrascht. Sie stand jahrzehntelang an der Spitze des Entsorgungsunternehmens Becker. Am vergangenen Freitag ist sie 89-jährig gestorben.

Annemarie Becker war das, was ausdrucksarme Journalisten aus Mangel an deutschen Begriffen als „Power-Frau“ oder „Self-made-Woman“ bezeichnen würden. Von Frauenquoten und „Gender Mainstreaming“ hielt sie nichts. „Frauen, die wirklich etwas machen und erreichen wollen, hatten dazu immer die Möglichkeit“, sagte sie. Und sie ergänzte: „Mir ist eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben, als immer zu machen.“ So wurde ihre Lebens- zur Erfolgsgeschichte, wiewohl auch sie private Kümmernisse und wirtschaftliche Rückschläge meistern musste.

Mit einem Lkw fing alles an

Die gebürtige Lautringerin war die Tochter eines Pfalzwerkers und von Haus aus Verwaltungsangestellte. Mit 20 heiratete sie in die seit 1898 bestehende Firma Becker ein, die damals über einen einzigen Lkw verfügte. Als mit dem Wirtschaftswunder auch die Abfallberge wuchsen, musste die Entsorgung von den Kommunen einheitlich geregelt werden.

Bald wurde die Wiederverwertung zum beherrschenden Thema, hinzu kamen der Transport von Öl/Wasser-Gemischen, das Saugen und Spülen sowie die Inspektion und Reinigung von Kanalsystemen. „Das Metier ist erst langsam gewachsen und ich bin langsam ins Metier gewachsen“, sagte Annemarie Becker einmal im RHEINPFALZ-Interview. 1963 bezog das expandierende Unternehmen sein weites Betriebsgelände bei Mehlingen. Die Beschäftigten schilderten ihre Chefin, die seit 1978 offiziell als Geschäftsführerin amtierte, als fast mütterliche Matriarchin.

Mütterliche Rechnerin

Zugleich war sie eine kühle Rechnerin und harte Verhandlerin, die bei ausufernden Debatten auch mal ein abkürzendes Machtwort sprach. Sie besaß Umsicht und Weitblick, einen nahezu untrüglichen Geschäftssinn, vor allem aber Selbst- und Verantwortungsbewusstsein.

So baute die seit 1994 verwitwete Mutter zweier Kinder, für die es „Elternzeit nie gab“, die GmbH zum prosperierenden Imperium aus. Heute beschäftigt die Firmengruppe nach eigenen Angaben über 2500 Mitarbeiter an 69 Standorten. Sie bietet Dienstleistungen rund um Entsorgung, Wiederverwertung, Logistik, Energiegewinnung und Umweltschutz. Der Jahresumsatz lag 2023 bei rund 405 Millionen Euro.

Geschäftsführerin ohne Gehalt

Bodenständigkeit zeichnete den Privatmenschen Annemarie Becker aus. Sie hielt sich durch regelmäßiges Schwimmen fit, las Kriminalromane im Bett und schlenderte allsamstäglich über den Lauterer Wochenmarkt. Ihren Urlaub verbrachte sie jedes Jahr in Abano Terme im nordöstlichen Italien: „Dort decke ich mich seit 30 Jahren auch immer mit Garderobe ein.“ Zeitweise war die im Aufsichtsrat sitzende Fußball-Närrin sogar als mögliche Präsidentin des 1. FCK im Gespräch, „aber so etwas kann man nicht nebenbei machen“.

Bis weit über ihr 80. Lebensjahr hinaus fuhr Annemarie Becker jeden Morgen mit dem eigenen Pkw zur Mehlinger Firmenzentrale – als „Geschäftsführerin ohne Gehalt“, wie sie sagte. Zur Jahreswende 2015/16 übertrug sie ihren Geschäftsanteil an die beiden Kinder. Seit Januar ’26 führt Thomas Becker die Gruppe zusammen mit vier Kolleg(inn)en in vierter Familiengeneration.

Zuletzt habe ich Annemarie Becker im vorigen September bei einer Geburtstagsfeier getroffen. Sie saß nach einem Schlaganfall im Rollstuhl, war aber kontaktfreudig, leutselig, herzlich und gesprächsfreudig wie eh und je. So wird sie in Erinnerung bleiben.