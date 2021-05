Die Nachfrage nach Schutzkleidung und Atemschutzmasken ist zurzeit auf der ganzen Welt enorm. Aber wie sieht es eigentlich mit der Passform aus? Was, wenn der Schutzkittel zu kurz oder zu lang ist? Was, wenn die Bündchen die Arme einschnüren? Und wie kommen eigentlich Brillenträger mit den Masken in Einheitsgrößen zurecht? Einige Hersteller der dringend benötigten Ausrüstung suchen Antworten auf diese Fragen – und finden sie in Kaiserlautern bei der Firma Avalution.

Mit Hilfe von Schutzkleidung sollen sich die Träger – darunter medizinisches Personal, Mitarbeiter von Pflegediensten und sozialen Einrichtungen – vor Viren schützen können. Aber: Die bisher produzierten Einheitsgrößen sind alles andere als ideal. Denn die Menschen, die sie tragen, haben alle unterschiedliche Figuren, unterschiedliche Arm- und Beinlängen und unterschiedliche Körpergrößen. Um passgenaue Modelle herzustellen, haben sich in den vergangenen Tagen Hersteller von Schutz- und Arbeitskleidung an das Kaiserslauterer Unternehmen Avalution gewendet, wie Anke Rissiek, Director Products & Projects bei Avalution, schildert.

100.000 Menschen vermessen

Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über die weltweit größte Körpermaß-Datenbank mit Bodyscans von rund 100.000 Menschen und wurde 2018 von der Human Solutions Gruppe gegründet.

Das Unternehmen sammelt Körperdaten bei weltweiten Reihenmessungen, scannt, vermisst und analysiert reale Menschen. Auf dieser Datengrundlage stellt es anschließend Avatare her, das sind virtuelle Menschmodelle, die Produkte während ihrer Entwicklung testen können. Dieses Wissen kommt in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz, darunter der Fahrzeug- und Modeindustrie sowie bei der Entwicklung von Medizintechnik und Berufsbekleidung.

In der Corona-Krise könne die Datengrundlage der Firma nun dazu genutzt werden, medizinische Schutzkleidung in verschiedenen Größen und mit besserer Passform zu produzieren, so Geschäftsführer Michael Stöhr. Zudem können die Avatare von Avalution dazu eingesetzt werden, die Passgenauigkeit der neuen Modelle virtuell zu überprüfen. Denn eine reale Anprobe neuer Kleidungsstücke falle derzeit wegen der Corona-Krise weg, so Rissiek.

Wichtig für mehr Sicherheit

Die richtige Passform spiele aus mehreren Gründen eine wichtige Rolle, betont Stöhr. Zum einen sorge die richtige Passform für mehr Sicherheit. Im medizinischen Bereich sei es wichtig, dass keine Lücken in der Schutzkleidung entstehen und dadurch Hautstellen offenliegen. Doch auch der Tragekomfort sei nicht zu vernachlässigen: Für Menschen, die durch lange Arbeitszeiten und schwerwiegende Entscheidungen in einem permanenten Ausnahmezustand seien, sei eine optimale Passform der Schutzkleidung wichtig. Das gleiche gelte für die FFP-3-Schutzmasken, die den Träger vor Viren schützen sollen und die es meist nur in einer Einheitsgröße gebe. Dies sei vor allem für Brillenträger schwierig. Auch wenn Komfort angesichts der Krise vielleicht ein Aspekt sei, der manchem unwichtig erscheine – für die Träger könne eine optimierte Passform einen bedeutsamen Unterschied machen, ist Stöhr sicher.