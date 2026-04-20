Am Naturfreundehaus Finsterbrunnertal ist ein naturnaher Garten mit Sumpfzone, Wildhecke und Bienenbeet entstanden. „Wild geworden“ ist in diesem Fall gewollt.

Am Naturfreundhaus Finsterbrunnertal haben engagierte Naturfreunde einen naturnahen Garten angelegt. Bei der Umgestaltung der rund 100 Quadratmeter großen Fläche setzten sie unter anderem auf heimische Artenvielfalt. Der Garten liegt in guter Sichtbarkeit für vorbeikommende Gäste und soll so auch anderen als Beispiel dienen. Besucher des Hauses sollen für den eigenen Garten inspiriert werden. Infotafeln geben praktische Tipps zum naturnahen Gärtnern und begleiten das Projekt, das mit viel Einsatz einherging.

Die Umgestaltung war „ein immenser Aufwand, den wir leider völlig unterschätzt haben“, erklärt Karla Blöcher, Umweltreferentin der Naturfreunde Rheinland-Pfalz und Koordinatorin des Projekts. Zunächst mussten vorhandene, nicht heimische Gehölze wie Lorbeerkirsche, Thuja, Mahonie oder Rhododendron aus der Erde entfernt werden – das erforderte teils schweren Maschineneinsatz.

Bei der Aktion tatkräftig unterstützt wurden die Naturfreunde Kaiserslautern von Jonas Kuntz, der einen Bundesfreiwilligendienst absolviert, von Felipe Martin, der ein Freiwillig Ökologisches Jahr (FÖJ) ableistet, sowie von den Mitarbeitern des Naturfreundehauses. Auch Umweltpädagogin Susanne Lorenz brachte sich mit einer Gruppe Waldentdecker und Finsterbrunner Klimafüchse mit ein – dazu summierten sich zahlreiche weitere helfende Hände.

„Wild geworden“ ist dort gewollt

Inzwischen zeigt sich die Fläche als vielfältiger Lebensraum: mit Sumpfzone, Käferkeller, schattentoleranten Stauden, einem Wildbienenbeet, Pflanzen für nachtaktive Besucher und einer neu angelegten Wildstrauchhecke aus heimischen Gehölzen – etwa Faulbaum, Kornelkirsche und Gelber Blasenstrauch.

Für Lorenz und Blöcher ist mit dem Projekt ein lebendiges Mosaik unterschiedlicher Lebensräume entstanden. Über die gesamte Vegetationsperiode hinweg und zu verschiedenen Tageszeiten soll hier ein kontinuierliches Blütenangebot für Insekten bereitstehen. Ein Projekt, das nicht nur die Artenvielfalt stärke, sondern auch zeige, wie naturnahes Gärtnern ganz praktisch umgesetzt werden könne – und hoffentlich auch viele Nachahmer finde.

Das Projekt im Finsterbrunnertal ist Teil der Initiative „Naturfreundliche Gärten an Naturfreundehäusern“, das die Naturfreunde Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht haben. Gefördert wird es von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz mit Mitteln der Umweltlotterie.