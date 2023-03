Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer Schmuck sagt, muss auch Mode sagen. Oder? Und so folgt in unserer Serie über die neue Ausstellung in der Pfalzgalerie, die ihrer Eröffnung harrt, auf Goldschmiedin Elisabeth Krampe heute eine Textilkünstlerin aus dem Hohen Norden. Und was Kristiina Karinen mit Wolle so anstellt, hat ziemlich wenig mit dem „handelsüblichen“ Stricken zu tun.

„Ich würde gerne mit einem Modedesigner zusammenarbeiten, wenn seine Modelle zu meinen Ketten passen.“ Sagt Elisabeth Krampe, die wir am vergangenen Samstag an dieser Stelle