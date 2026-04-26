Was ist ein Frühling ohne das Zwitschern der Vögel? Nur, wer singt da überhaupt? Ein Spaziergang mit echten Vogelkennern bringt nicht nur Ton und Vogel zusammen.

Der Morgen ist kalt, selbst das Stockentenpaar hat noch keine Lust zu Schwimmen, sitzt gemütlich am Rand des Löwenbrunnens am Waldfriedhof. Moment, da sitzen tatsächlich Enten? Das lässt selbst Richard Hackländer und Benjamin Oelkers, die beiden begeisterten Ornithologen, die sich mit der Rheinpfalz auf dem Hauptfriedhof für ein kleines gemeinsames „Verhör“ verabredet haben, schmunzeln. Wirklich viel Wasserfläche gibt es in Kaiserslautern nicht, wohl mit ein Grund für das Dasein der Stockenten auf dem Friedhof.

Rotkehlchen und Buchfink melden sich zu Wort

Das Miteinander ist kaum über die Begrüßung hinaus, da saust bereits der erste Amselmann vorbei, Rotkehlchen und Buchfink melden sich singend zu Wort. Ehrlicherweise bestimmen Hackländer und Oelkers die Vögel, sehen lassen die sich nicht. Nun sind die beiden keine studierten Wildbiologen mit Schwerpunkt auf der Ornithologie, also der Vogelkunde. Benjamin Oelkers ist promovierter Chemiker, arbeitet als Lexikon Autor im Bereich der Chemie und Richard Hackländer ist Theologe und seines Zeichens Dekan im Protestantischen Kirchenbezirk Kaiserslautern. Beide sind Mitglied unter anderem im Naturschutzbund Kaiserslautern und Umgebung, auch arbeiten sie aktiv bei der diesjährigen bundesweiten Erhebung des Vogelaufkommens für den neuen Atlas Deutscher Brutvogelarten (ADEBAR) mit. Sie kartieren jeweils auf einer zuvor festgelegten Fläche und Route die Vögel, decken dabei weite Teile von Kaiserslautern ab. Oelkers und Hackländer sind also durchaus auf Du und Du mit der heimischen Vogelwelt.

Trotzdem lassen sie sich beim Verhören der Stimmen von der kostenfreien App „Merlin Bird ID“ helfen. „Die App hält die Konzentration immer gleich hoch, hat eine Trefferquote von 86 Prozent“, sagt Richard Hackländer, während Benjamin Oelkers ergänzt, der Mensch sei aber schon noch besser und wichtig, er erkenne das Biotop, den Lebensraum, Temperatur oder Jahreszeit. All das spiele bei der Einordnung, ob ein Vogel tatsächlich vor Ort im Gebüsch oder in der Baumkrone sein könne, eine wesentliche Rolle. Die App hält schon mal den Piepton, den einige Autos beim Verschließen von sich hören lassen, für einen Wiedehopf, gibt Hackländer ein eigenes Erlebnis zum Besten. Aber, und da sind sich beide sicher, für den Einstieg und zum Lernen sei solch eine App absolut geeignet.

Ringeltauben und Eichelhäher sind gut vertreten

Für die Ringeltaube braucht es kein Verhör, sie fliegt unübersehbar vorbei. Ringeltauben gibt es in Kaiserslautern eigentlich überall, berichten die beiden aus ihrer Kartierungsarbeit. Auch der Eichelhäher sei gut vertreten. Der lässt sich auf dem Friedhof mehr als deutlich hören, sehen an diesem Morgen allerdings nicht. Familie Dompfaff verhält sich eher schweigsam. „Bei seinem Aussehen, muss er ja gar nicht so stimmig singen“, ordnet Richard Hackländer das prächtige Gimpelmännchen, auch Dompfaff genannt, ein. Das kräftig rosarote Gefieder zeuge gegenüber den Weibchen, welch Vitalität in ihm stecke, wer brauche da Gesang. Beim Zilpzalp braucht es nicht mal den Experten, singt das kleine Vögelchen doch ziemlich gut hörbar einfach seinen Namen.

Aus dem Geäst meldet sich lautstark die Mönchsgrasmücke, der Singvogel mit der schwarzen Kappe. Jedenfalls ordnet Benjamin Oelkers das melodische Lied, das gerade in ziemlicher Länge zu hören ist, diesem Vogel zu. Der „Mönch“ kann aber auch anders. Im Laufe des gemeinsamen Spazierganges, scheppert es kurz und hart von oben und wieder sagt der Experte, das ist die Mönchsgrasmücke. So wie er, haben viele Vögel neben dem Reviergesang halt auch den Warnruf in der Kehle. Dem Feldhasen, der gleich in doppelter Besetzung, vorbeispringt, wird das Warnen wohl nicht gegolten haben, eher den Eichhörnchen, die munter die Bäume rauf und runter flitzen.

Nistmöglichkeiten an Gebäuden nehmen ab

Nun, auf dem Kaiserslauterer Friedhof, mit üppigem Gebüsch, altem Baumbestand, der Nähe zum Wald plus rund 80 Nistkästen, die vom NABU hier aufgehängt wurden, lebt es sich für Vögel, die solch einen Lebensraum bevorzugen, ganz prima. Anders sieht es für all jene aus, die sich dem Menschen im Laufe von Jahrhunderten angeschlossen haben, an und in den Gebäuden brüten und immer mehr verschlossene Tatsachen anfliegen. „Das energetische Sanieren von Gebäuden ist natürlich gut, aber wenn alles dicht ist, fehlen Brutmöglichkeiten“, spricht Oelkers den Rückgang von Schleiereule, Schwalbe, Mauersegler oder auch vom Hausrotschwanz an. Das Anbringen von Brutmöglichkeiten sei enorm wichtig. Vögel seien zwar anpassungsfähig, aber das gehe halt nicht so schnell, wie der Mensch die Gebäude verschließe. Da helfe auch kein Füttern der Vögel. Die sei im Winter zwar eine Unterstützung und im Sommer, wenn die Futterplätze sauber gehalten werden, spreche auch nichts dagegen. Wer keinen Lebensraum, unaufgeräumtes Gestrüpp, Hecken und vor allem Brutmöglichkeiten finde, der habe keine Chance.

Ein längerer Triller durchdringt das Gespräch. „Der Grünling“, ordnet Oelkers eine weitere Art zu. Heckenbraunelle, Kleiber, Singdrossel, Goldhähnchen, viele Meisenarten, größere und kleinere Finkenvögel, Spechte, genauso wie Sperber oder Habicht, sie alle und noch ein paar mehr, bewohnen das Areal, einige haben sich persönlich gezeigt, andere haben die Experten anhand der leisen, stimmigen, schrillen, markanten oder sehr hohen, aber wohl immer sehr persönlichen Gesänge erkannt und vorgestellt.

Je mehr Menschen sich für die Vogelwelt interessieren, sie als eigene Gesellschaft kennen- und respektieren lerne, sie wertschätze und das Staunen über die Schöpfung wieder finde, umso besser stehe es um den Artenschutz, sagen Richard Hackländer und Benjamin Oelkers. Exkursionen mit Vogelkennern, etwa vom NABU, oder auch eine Vogelbestimmungs-App helfen, die Vögel wieder ein bisschen besser zu verstehen.