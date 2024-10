Zwei reizvolle Termine mit zwei populären Stars stehen im Pfalztheater Kaiserslautern an.

Günther Fingerle, der Schlager-Experte des Theaters, hat ein neues Programm zusammengestellt. Unter dem Titel „Du bist nicht allein“ präsentiert er „Die schönsten Schnulzen der 1960er und 1970er Jahre“. Premiere ist an diesem Donnerstag, 20 Uhr, auf der Werkstattbühne. „Können Schnulzen anspruchsvoll sein?“ fragt der Publikumsliebling. „Müssen sie das überhaupt?“ Beim musikalischen Griff „tief in die Schmalztöpfe“ wird er unterstützt von Harald Pfeil (Gitarre, Percussion) und Frank Kersting (Klavier). Dazu kommt laut Ankündigung „natürlich noch die eine oder andere Anekdote aus dem Schlagerzirkus dieser Jahre“.

Der Förderverein „Freunde des Pfalztheaters“ lädt ein zum nächsten „Talk unter Freunden“ am kommenden Montag, 14. Oktober, 19 Uhr, im Foyer des Großen Hauses. Gesprächsgast des Moderators und RHEINPFALZ-Redakteurs Fabian R. Lovisa ist diesmal die Lauterer Sängerin und Schauspielerin Astrid Vosberg, die auch die Benefiz-Gala des Fördervereins am 16. November bestreitet. Im Talk wird es in erster Linie um ihr Leben und ihre Karriere gehen, die bereits mit fünf Jahren in einem Märchenspiel begann. In den 56 Jahren dazwischen – Vosberg wird am Freitag 61 Jahre alt - hat sie fast alles gespielt und gesungen, was ihr künstlerisches Herz begehrte.