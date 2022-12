Über eine gute Nachricht durften sich die Mitglieder des Sportausschusses am Mittwoch freuen – und damit auch die Sportvereine der Stadt: Das Problem, die Investitionszuschüsse an die Vereine zu finanzieren, ist gelöst.

Eine „sensationell gute Idee“, so der Wortlaut von Sportdezernentin Anja Pfeiffer (CDU), hat dafür gesorgt, die Finanzierungslücke von gut 32.000 Euro auf einfache Art und Weise zu schließen. Ludwig Steiner, Leiter des Referats Jugend und Sport, brachte sie ein. Bereits in der Sitzung im Oktober hatte sich der Sportausschuss ohne Ergebnis darüber die Köpfe zermartert und den Punkt vertagt.

Sportvereine können für Investitionen Anträge auf Zuschüsse bei der Stadt stellen. Da die jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht immer ausreichen, um alle Maßnahmen im Jahr der Zuschussbeantragung zu finanzieren, können Mittel aus dem Folgejahr verwendet werden, wovon das Finanzreferat bisher auch Gebrauch machte. Wegen der Corona-Pandemie sind bei einigen Vereinsprojekten nun Verzögerungen entstanden: Die Vereine haben bereits eine förmliche Bewilligung erhalten, während sie bei den Ausführungsarbeiten in Verzug geraten sind.

Für das Haushaltsjahr 2022 stehen derzeit noch 20.145 Euro zur Verfügung; dem steht aus den Vorjahren eine bewilligte Summe von 52.276 Euro gegenüber, so dass der Stadt 32.131 Euro fehlen.

In der Sitzung des Sportausschusses musste nun weder über den Vorschlag der Verwaltung noch über eine Alternative der SPD beraten und beschlossen werden. Da die Halle der Gartenschau derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, kann in diesem Winter dort keine Eisbahn eingerichtet werden, referierte Pfeiffer. „Jene Mittel, die wir dort nicht brauchen, können wir als Sportmittel für die Zuschüsse verwenden.“ Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) habe in seiner Funktion als Finanzdezernent diesem Vorschlag bereits zugestimmt, fuhr Pfeiffer erfreut fort, und so „sind die Mittel bereits als überplanmäßige Ausgaben beantragt“. Ein Beschluss des Sportausschusses erübrige sich damit – und das Gremium zeigt sich damit zufrieden.