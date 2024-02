Aus Anlass des Internationalen Tages gegen weibliche Genitalverstümmelung wird im Union-Kino am Samstag der Film „Wüstenblume“ gezeigt und anschließend zur Diskussion geladen.

Die Gleichstellungsstelle Kaiserslautern veranstaltet zusammen mit Soroptimist International Club Kaiserslautern am heutigen Samstag ab 14 Uhr die Filmvorführung von „Wüstenblume“ nach der gleichnamigen Autobiografie von Waris Dirie.

Der Internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar bietet die Gelegenheit, die Öffentlichkeit über diese grausame Praxis zu informieren und sich für ihre Beendigung einzusetzen. „Wüstenblume“ erzählt die Lebensgeschichte des Topmodels Waris Dirie aus Somalia, das sich couragiert gegen die Verstümmelung von Frauen und Mädchen einsetzt.

Der Soroptimist International Club Kaiserslautern ruft an diesem Tag auch zum Spenden für das rheinland-pfälzische Landesprojekt FGM_C (Female Genital Mutilation and Cutting) auf. Nurhayat Canpolat vom Landesprojekt wird über das Projekt berichten. Im Anschluss an den Film findet eine offene Diskussionsrunde statt.

Die weibliche Genitalverstümmelung ist eine schwere Menschenrechtsverletzung, von der weltweit Millionen von Mädchen und Frauen betroffen sind. Sie beinhaltet die teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren Genitalien aus nicht-medizinischen Gründen und hat schwerwiegende physische, psychische und soziale Folgen.

Durch das Landesprojekt FGM_C werden in Kooperation mit vielen Partnerinnen und Partnern Frauen und Mädchen in Rheinland-Pfalz, die von der Genitalbeschneidung bedroht sind, unterstützt. Aktuell wird ein Spendenfonds eingerichtet, um Mädchen und Frauen bei Beratungen und Behandlungen zu unterstützen.