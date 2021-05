Langsam aber sicher geht’s wieder los. Wo Veranstaltungen vor kurzem noch Mangelware waren, so erscheint das derzeitige Angebot kaum schlechter als vor rund fünf Monaten. Viele Veranstalter haben ihre Konzerte einfach nach draußen verlegt, was natürlich das Einhalten der entsprechenden Maßgaben wesentlich leichter macht. So etwa in Landstuhl, in Ramstein, in der Kammgarn und ab Mitte August auch in Rodenbach. Auch der „Sommer Swing“ im Volkspark ist seit kurzem wieder am Start.

Die nächste Ausgabe der wunderbar zu Fuß oder mit dem Rad erreichbaren Veranstaltung ist für den kommenden Mittwoch, 5. August, um 19 Uhr angesetzt. Zu Gast ist diesmal die Gruppe „Still Great“ um die Novosibirsker Sängerin Julia „Djulia“ Jung. Special Guest ist der hiesige Jazzgitarrist Oliver Abt. Geboten werden Jazz- und Swingklassiker von Duke Ellington bis Django Reinhardt. Ergänzt durch Latin Jazz und Chansons. Der Veranstalter bittet möglichst um vorherige Anmeldung. Auf der Internetseite www.oldjazz-events.de oder einfach bei der Suchmaschine „Sommerswing“ eingeben.

Livemusik bei Ramsteiner „Sommer Lounge“

Am Freitag Abend ab 19.30 Uhr gibt’s im Rahmen der Ramsteiner „Sommer Lounge“ ebenfalls Livemusik. Auf dem Vorplatz des Congress Center tritt das Duo „Piano Voices“ alias Doub & Lothschütz auf. Mit Songs von Roxette, Bon Jovi oder Sarah Connor. Auch hier ist eine Voranmeldung erforderlich. Das funktioniert entweder auf der Seite www.cc-ramstein.de oder unter der Telefonnummer 06371/592220.

Das Lauterer Jugendzentrum (JUZ) ist wieder offen. Montags und freitags von 11 bis 18 Uhr und dienstags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr. Jugendliche, die Interesse an einem Besuch des JUZ haben, um die Angebote des Hauses zu nutzen, sollten sich vorher unter der Telefonnummer 0152/07563386 anmelden.

Wer Interesse an einer Teilnahme am Kunstflohmarkt am Vogelwoog am Sonntag, 9. August, kann sich unter der Telefonnummer 0151/50430987 informieren und ebenfalls anmelden.

Am morgigen Samstag ab 19 Uhr gibt’s eine weitere Ausgabe der Landstuhler Reihe „Summer In The City“ auf dem Vorplatz der dortigen Stadthalle (bei Regen in der Halle). Horst Friedrich und Birte Steinmetz bilden das Duo „2OF.US“ und präsentieren auf Gitarre, Piano und per Gesang Hits immerhin der letzten 60 Jahre. Na, wenn das mal keine Aufgabe ist. Bitte auch hier anmelden unter www.stadthalle-landstuhl.de.

Heute Abend ab 19 Uhr lohnt sich mal wieder der Besuch des „Kammgarn Kulturgartens“. In der Reihe „Nuit de la chanson“ ist das Duo „toi et moi“ alias Julia Klomfaß und Raphael Hansen aus Köln zu Gast. Mit klassischen und modernen Chansons oder mit französischem Folk. Nähere Infos im Netz unter www.kammgarn.de.

1980er-typische Beats im Kulturgarten der Kammgarn

Im Kammgarn Kulturgarten geht’s am morgigen Samstag ab 19 Uhr gleich weiter: Und zwar mit dem schrägen Künstler Miirtek, der Sprechgesang und 1980er-typische Beats bietet. Eine ausgiebige Hommage an das Jahrzehnt von Duran Duran, Falco, Prince, „Vokuhila“-Haarschnitt oder sterilen Fernsehserien wie Denver Clan. Heute und auch morgen kann im Zuge des Kammgarn-Trips auch die aktuelle Ausstellung „Faces & Lines“ in der Schreinerei besucht werden.

Der interkulturelle Verein Vielfalter ist vor kurzem auch aus dem Corona-Schlaf erwacht. Und bietet am Dienstag nächster Woche einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen – Utopie oder soziale Alternative?“. Im Café des Clubs in der Pirmasenser Straße 20a läuft außerdem montags ab 17 Uhr das internationale „World Café“ und mittwochs ab 18 Uhr die Veranstaltung „Teach & Talk“ mit sprachlichen Hilfen oder Hausaufgabenhilfe.

„K-Town Foxes“ am Gelterswoog

Nachtschicht, Luther, Pflaumenbaum, Flash, Café Royal, Kult, alles zu? Kann man mal wieder tanzen? Und wenn ja, wie?

Sie entwickeln sich zu einer „Hard Working Band“, die „K-Town Foxes“ um die Liedermacherin Michelle Nadja. Kommt man irgendwohin, sind sie schon da. Also, Vorsicht am Sonntag ab 15 Uhr. Vor allem auf dem Minigolfplatz am Gelterswoog. Es könnte sein, dass da auch noch mehrere Gastmusiker dabei sind. So ein komischer Bassist. Und ein seltsamer Schlagzeuger. Tschüss.