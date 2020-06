So langsam, aber sicher berappelt sich Lauterns Kulturszene wieder. Künstler und Veranstalter, beide von der Corona-Krise schwer getroffen und zur Untätigkeit verdammt, kommen langsam aus der Deckung. So gibt’s wieder ein Open-Air-Konzert in der Minigolf-Lounge am Gelterswoog, in der Fruchthalle ziehen die Jazzer ein, am Vogelwoog gibt’s ein neues Airbrush-Gemälde. Der Kulturclub Salon Schmitt öffnet wieder regelmäßig, auch der Kunsttreff AmWebEnd öffnet probeweise die Offene Bühne wieder, und im interkulturellen Verein „Vielfalter“ laufen die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung des Clubcafés.

Wenn das nicht mal eine Chance für den etwas anderen Sonntagsausflug ist: Übermorgen ab 15 Uhr steht ein weiteres Open-Air-Konzert in der Lounge der Minigolfanlage am Gelterswoog an. Klangvolle Namen haben sich angesagt: So etwa die Bluesharp-Legende Albert Koch, die neuseeländische Liedermacherin Michelle Nadja, der Violinspieler Markus Kahnert sowie der Gitarrist und Sänger Michael Halberstadt. Ein breites Repertoire zwischen Blues und Bluesrock, American Folk, Liedermacher-Nummern und Country darf man da erwarten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Und wer morgens zwei, drei Erdnussbutterbrote gegessen hat, fährt natürlich mit dem Fahrrad hin. Für was gibt’s schließlich den schönen Radweg durch den Wald ab Höhe Media Markt.

Bereits heute Abend ab 20 Uhr heißt es in der Fruchthalle „Jazzbühne meets Electronic“. Zu der Stammbesetzung aus Michael Lakatos am Schlagzeug, Martin Preiser am Piano und Stefan Engelmann am Bass stoßen Oliver Leicht an der Klarinette und Lars Bartkuhn an der Gitarre dazu. Nicht zu spät hingehen, die Publikumsanzahl ist begrenzt!

Wer es mit dem Fahrrad an den Gelterswoog schafft, kommt auch mit Leichtigkeit an den Vogelwoog. Dort prangt an der Seite des Lokals in Richtung Abenteuerspielplatz ein brandneues, mehrere Meter langes Airbrush-Gemälde der Landstuhler Künstlerin Eva Gilmore. Könnte man sich ja mal in aller Ruhe betrachten und dann vielleicht in Richtung Rodenbach weiterradeln.

Alle Fans des illustren Kulturclubs Salon Schmitt in der Pirmasenser Straße 32 dürfen zumindest an den Donnerstagabenden von 18 bis 22 Uhr wieder hin. Ausgerufen ist zwar ein schlichter „Kneipenabend“, aber wer den Club kennt, weiß, dass da schnell mal einer zu seiner Gitarre greift oder sich ans Klavier setzt und ein kleines Pop-up-Konzert gibt.

Auch das kleine, aber feine AmWebEnd in der Richard-Wagner-Straße 55 öffnet am kommenden Donnerstag ab 19.30 Uhr probeweise wieder. Zur Offenen Bühne darf jeder, der kann und will, sein Instrument oder seine Texte mitbringen und die anderen Anwesenden entsprechend beglücken. Ein Klavier braucht man sich allerdings nicht unter den Arm zu klemmen, das steht schon da. Maske mitbringen, versteht sich von selber.

In der guten, alten Pfalzbibliothek kann man sich zurzeit eine Ausstellung rund um den bekannten Kaiserslauterer Bildhauer Richard Menges (1910 bis 1998) anschauen. Der Mann war ein außergewöhnlicher Künstler, und nicht wenige seiner Arbeiten im Stadtbild zeugen davon. In der Schau gibt es jede Menge Material über seine Werke sowie einige Gedicht- und Skizzenbände. Montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

In unserer schönen, neuen Welt soll alles perfekt sein. Inklusive Körper, Geist und Seele. Nicht umsonst rennt alles in die Wellnessclubs, in Selbstfindungskurse oder sogar „Lachseminare“. Schön auf die Schippe nimmt diese Trends der Erfolgsautor T. C. Boyle in seinem neuen Band „Sind wir nicht Menschen?“ (Hanser Verlag). Eine bewegte Reise in eine doch unheimliche Zukunft, in der man perfekte Menschen oder Tiere aus dem Katalog erschaffen kann. So beschreibt Boyle unter anderem, wie der kirschrote Pitbull das klavierspielende Mikroschwein des Nachbarn zerfleischt. Ein Lesetipp.

Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick auf Samstag, 27. Juni. Die „Lange Nacht der Kultur“ ist zwar abgesagt, aber es gibt nun doch eine Miniausgabe derselben.

Und da ist dann unter anderem die Stiftskirche mit mehreren Konzerten beteiligt, in der „Wortwerkstatt Belleville“ gibt es eine Serie mit Kurzlesungen, im Kulturclub Salon Schmitt wird so einiges an Szenemusik geboten, das Team vom Benderhof zeigt im Wadgasserhof Fotoreihen aus der „Shutdown-Zeit“ und noch so einiges mehr.

Genaueres dazu in der nächsten Ausgabe dieser Kolumne. Bis dann!