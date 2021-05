Pouya Nemati fegt normalerweise wie ein Derwisch über die Bühne. Als Sänger und Frontmann der Lauterer Deep-Purple-Coverband Black Night oder des Rock-Pop-Trios Acoustic Fight kennt und mag man ihn.

Der nächste Auftritt des virilen Mannes findet allerdings leider ohne Publikum statt. Zumindest ohne wirklich anwesendes. Vielmehr ist der gute Pouya für die heutige Ausgabe des Benderhof-Livestreams zuständig.

Ab 20.30 Uhr geht’s los. Die Einwahladressen für den Auftritt findet man auf der Internetseite www.benderhof-kl.de. Und bei diesem Spaß gibt’s was Neues. Denn Nemati greift diesmal selbst zur Gitarre. Was er bisher in der Öffentlichkeit noch nie gemacht hat. Und begleitet sich selbst bei Songs etwa von Tom Waits, Sting, Samy Deluxe oder Rainald Grebe. Ob er sich auch beim Livestream das Hemd vom Leib reißt? Wie er das bei verschiedenen Liveauftritten schon gemacht hat? Na hoffentlich! Übrigens findet man auf benderhof-kl.de auch vorangegangene Livestreams zum Nachhören. Beispielsweise mit Musik von Bluesmann Albert Koch, einer Jazzsession des JA!ZZevau oder einer Lesung von Madeleine Giese. Und weitere Ankündigungen kommender Streams.

Linsensuppe auf vegetarisch

Und wenn man schon zuhause ist und auf den Livestream wartet, kann man sich ja auch gleich mal eine Linsensuppe kochen. Ein bisschen abgewandelt und vegetarisch geht’s so: Gemüsezwiebel, Knoblauch und zwei Esslöffel Tomatenmark in nicht wenig Öl anbraten, ein Liter Wasser und ein Päckchen Tellerlinsen rein und erstmal eine Stunde kochen. Dann Karotte, Kartoffel und Fenchel klein schneiden und dazu. Etwas Gemüsebrühe, ein Esslöffel süsses und ein halber Esslöffel scharfes Paprikapulver, Pfeffer und Salz hineingeben und nochmal gute 20 Minuten kochen. Verdaut sich wie von selbst und belastet nicht beim Livestream gucken. Wenn sich Pouya das Hemd runterreißt.

Über die B 270 Richtung Pirmasens, Abfahrt Krickenbach-Linden kommt man ins schöne Schweinstal. Und dort, auf der Strecke zum Steinbruch Picard gibt’s auch derzeit wirklich eindrückliche Kunst zu sehen. Angenehmerweise in der freien Natur und oft aus unserem heimischen Sandstein von verschiedenen Künstlern geschaffen. Bei etlichen internationalen Symposien. „Lebensbaum“, „Steinerne Blume“ oder „Das Ende des Spiels“ heißen diese oft mehrere Meter hohen bildhauerischen Arbeiten von Japanern, Franzosen oder einheimischen Künstlern. Fährt man mit dem Fahrrad dahin und nimmt sich ein Picknick (mit Linsensuppe?) kann ein ganzer Tagesausflug daraus werden.

Bilder von fernen Landen und Interviews

Reisen geht ja zur Zeit nicht. Aber man kann sich von der Künstlerin Ina Bartenschlager wie schon seit einigen Wochen auf Bilderreisen mitnehmen lassen. Denn nach wie vor illuminiert sie die Häuser gegenüber ihres Kunstraumes „Belleville“ in der Gaustraße 4 mit einem alten Diaprojektor ab Einbruch der Dämmerung. Bilder von Honolulu, Algerien, Italien oder Amerika sind dabei, meist aus den 1950ern und 1960ern. Übrigens freut sich die Frau, wenn ihr jemand einen eigenen Satz alter Dias vorbeibringt.

Außerdem führt Bartenschlager ihre Interviewreihe zur städtischen Zukunft namens „Zu Zweit“ fort. Dazu lädt sie verschiedene Zeitgenossen ein und befragt sie entsprechend und mit dem gegebenen Abstand. Yogalehrer, Museumsleiter oder Friseurmeisterinnen hat sie schon gefragt, die Ergebnisse findet man auf Facebook unter Belleville-Wortwerkstatt. Wer Interesse hat, selbst interviewt zu werden, kann sich unter der E-Mail-Adresse Ina.Bartenschlager@w-ort-art.de melden.

Tiere gucken mit dem Nachwuchs

Die Kollegen haben’s am Dienstag ja schon gemeldet: Der Zoo in Siegelbach und der Lauterer Wildpark sind wieder geöffnet. Eine Nachricht, die sicher vor allem Eltern kleinerer Kinder freut. Manche Abteilungen des Zoos, wie etwa das Warmhaus oder der Streichelzoo, sind zwar noch geschlossen, trotzdem sorgt so ein Zoobesuch sicher für Abwechslung bei den Knirpsen, die vielleicht zuhause schon die Tapeten von den Wänden reißen. Genauere Infos im Netz unter www.zoo-kaiserslautern.com. Auch der weitläufige Wildpark (zu erreichen über den Parkplatz an der Entersweilerstraße, Höhe Quack) ist ein schönes Ausflugsziel mit Kindern, die sich da etwa mal so ein richtig mächtiges Wildschwein, ein Wisent, Wildpferde, Luchse und andere Tiere begucken können.

Wer sich eine profunde Meinung zum Coronavirus, zu außerirdischem Leben und in Sachen Weltall anhören will: Der Münchner Professor Harald Lesch hat entsprechende Sendungen – jeweils um die 20 Minuten lang – produziert. Dabei bleibt er auch immer für Laien verständlich und außerdem verfügt der Mann über einigen Witz. Bei Youtube „Harald Lesch“ eingeben, dann kann man sich locker aussuchen, was einen interessiert. Tschüss und dran denken: Wer’s mit Humor nimmt, hat’s bedeutend leichter!