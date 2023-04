Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor Kurzem, im Jahr 1254, als es noch Bären in den Wäldern gab, wurde die Otterberger Abteikirche eingeweiht. Knapp 1000 Jahre hat der imposante Bau jetzt auf dem Buckel, und ob heutige Bauwerke auch nur einen Bruchteil so lange halten, steht in den Sternen. Dass heutzutage aber niemand mehr vor lauter Ehrfurcht erstarren muss, dafür sorgt unter anderem der Umstand, dass moderne Kunst Eingang in die historischen Mauern findet. Organisiert vom rührigen Otterberger Kulturclub KulturART.

Die Vernissage mit den Bildern der Künstlerin Elsa Vogt-Ramachers im Kapitelsaal der Abteikirche ist für Freitag, 1. April, 18 Uhr, angekündigt. Vogt-Ramachers hat passend zur