Und wieder sind es die Veranstalter, Gastronomen und Einzelhändler, die es trifft: 2G, 2G plus, 3G in Innenräumen mit oder ohne Maske, zweimal geimpft oder zweimal geimpft und geboostert, nicht gerade leicht, da durchzublicken. Macht man aber was falsch, drohen hohe Geldbußen. Also bloß nicht unseren durchweg engagierten Veranstaltern böse sein, wenn die nur unter der jeweils gültigen Regel ihre Dienste anbieten können. Besser vorher nachschauen oder fragen, welche Regel gilt, bevor man sich zu dieser oder jener Veranstaltung aufmacht.

Es gibt ja Opernsänger mit Hang zur Mystik. Und so einer kommt am Freitag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr in die Kammgarn. Er nennt sich „The Dark Tenor“, wird von