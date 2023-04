Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er hüpft wie ein Derwisch über die Bühne, haut mit riesigen Schlagstöcken auf kleinen Töpfen herum und treibt seine Band zu schweißtreibender Schnelligkeit an: Mani Neumeier von Guru Guru. Wer einen der schrägen und wilden Auftritte der Krautrock-Legende erleben will, sollte sich am Samstagabend nach Kusel aufmachen.

Genauer ins Kinett, Am Hofacker 11. Dort sind die legendären Guru Guru ab 20 Uhr zu Gange. Bei Nummern wie „The Girl from Hirschhorn“, „Der Elektrolurch“