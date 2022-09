Er trägt die traditionelle, schottische Hochlandkleidung inklusive Kilt mit Felltäschchen, Wollkrawatte und Waistcoat: Der Erfenbacher Dudelsackspieler Klaus Alt. Inwiefern sich der Gute des Abends mit Single Malt Whiskey und Ale entspannt, ist nicht bekannt. Dafür führt er seine Dudelsackkünste an diesem Samstag vor.

Und zwar am Samstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr in der protestantischen Kirche in Erfenbach. Allerdings bestreitet der Mann nicht das ganze Programm, sondern bläst sein Instrument nur als Intro. Danach gibt’s „Kostbares von Komponistinnen“ auf Trompete und Orgel sowie per Gesang. Karten an der Abendkasse. Tag danach dann ist das Erfenbacher Bachbahnmuseum von 11 bis 17 Uhr geöffnet, davor gibt’s einen Biergarten inklusive Weißwurstausgabe.

In der Scheune des Kaiserslauterer Theodor-Zink-Museums gibt’s am Freitag, 30. September, ab 19.30 Uhr eine musikalisch-literarische Soiree. Schauspielerin Barbara Seeliger rezitiert Gedichte über den sagenhaften Kaiser Barbarossa, dazu wird Musik aus der Zeit von Hildegard von Bingen geboten.

Rock und Chansons

Die Bon-Jovi-Tribute-Band Bounce tritt am Samstag, 1. Oktober, ab 20 Uhr im Ramsteiner Congress Center auf. Mit originalgetreuen Sounds aus 30 Jahren Bon Jovi inklusive der Hits „Runaway“, „Keep The Faith“ oder „Bed Of Roses“. Karten unter der Telefonnummer 06371 592220.

Multikulti-Musik, Chansons, Blues oder Pop hat das Lauterer Trio Pony & Kleid um die Sängerin Djulia auf der Platte. Mit ihrem Special Guest Jorge Cerez tritt es am Sonntag, 2. Oktober, ab 20.30 Uhr im hiesigen Glockencafé in Kaiserslautern, Ecke Glocken- und Weberstraße auf. Karten an der Abendkasse.

Blues und Kunst

Ein markiges und schnörkelloses Blueskonzert ist bei der Combo Bluespapas zu erwarten. Am Sonntag, 2. Oktober, ab 12 Uhr bei einem Frühschoppen (nach der Kirche natürlich) im Irish Pub Connemara in der Kirchheimbolander Schloßstraße. Gitarrist und Sänger Bernd Simon steht schon seit über 40 Jahren auf der Bühne, auch Mundharmonikaspieler Reiner Lenz und Bassist Thomas Heldmann verstehen ihr Handwerk. Karten vor Ort.

Die Galerie Bildhaus inklusive Park auf dem Hahnbacherhof 2 nahe Schallodenbach ist an diesem Sonntag, 2. Oktober, zum vorletzten Mal geöffnet. Von 11 bis 19 Uhr. Kaffee und Kuchen gibt’s auch.

U.S. Army Band zu Gast

Beim Oktobermarkt auf dem WinnweilererMarktplatz läuft am Montag, 3. Oktober, ab 19 Uhr eine große Rockshow. Zu Gast sind Mr. Perfection & The King Of Mumuland. Auf Gitarren und E-Drums geht’s da in Richtung Classic Rock. Der Eintritt ist frei.

Ein Freundschaftskonzert von U.S. Army Band & Chorus ist am selben Tag ab 20 Uhr in der Lauterer Fruchthalle angesetzt. Das Repertoire der Profimusiker reicht von Klassik über Filmmusik bis hin zu modernen Kompositionen. Eintritt auch hier frei.

Jazz in der Kammgarn

Der Rising Star der europäischen Jazzszene, der Pianist und Organist Simon Oslender, kommt am nächsten Mittwoch, 5. Oktober, ab 20 Uhr in den Cotton Club der Kammgarn in Kaiserslautern. Mit im Boot beim „Wunderkind auf der Hammond-Orgel“ sind der deutsche Schlagzeuger Wolfgang Haffner sowie der amerikanische Bassist Will Lee. Karten im Netz unter www.kammgarn.de.

Weiter geht’s im Cotton Club am 6. Oktober ab 20 Uhr mit dem Kabarettisten Stephan Bauer und seinem Programm „Ehepaare kommen in den Himmel, in der Hölle waren sie schon“. Eine humorige Rettung vor aberwitzigen Genderidealen, überzogenen Glücksvorstellungen oder modernem Orientierungsverlust.

Belgisches in Kusel

Melancholischen Independent-Pop bietet die belgische Musikerin Lucie Rezsöhazy. Ihr Programm, das sich an Bands der 1990er Jahre wie Sparklehorse oder The Cardigans orientiert, kann man im KuselerKinett, am Hofacker 11 erleben. Am kommenden Donnerstag, 6. Oktober, ab 20 Uhr. Viel Vergnügen allerseits!