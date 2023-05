Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hannelore Bähr hält nicht still. Zuerst hat die beliebte Pfalztheater-Schauspielerin die neue Pfalztheater-Reihe „Bei Anruf: Wort!“ ins Leben gerufen und jetzt kümmert sie sich auch noch um die Eigenheiten eines ganz speziellen Geschöpfs: des Dreifinger-Faultieres. Ob aufgrund der Klimaveränderung schon welche im Pfälzer Wald gesichtet wurden, ist nicht ganz klar. Aber: Das gute Viech bewegt sich äußerst langsam, hängt sein ganzes Leben lang in Baumkronen rum und frisst. Also, beim nächsten Waldspaziergang öfter mal nach oben gucken!

Tja, was so eine Hornbrille und eine russische Panzerfahrerkappe so aus an sich ja recht ansehnlichen Schauspielerinnen machen, wird in dem neuen Pfalztheater-Video