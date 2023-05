Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag gibt’s ja schönerweise zumindest eine Kurze Nacht der Kultur anstatt der bekannten langen. Ein schiere Kultureruption nach all den abgesagten und ins Irgendwann verschobenen Konzerten, Ausstellungen oder Lesungen. Auch wenn man sich unweigerlich gegenseitig Konkurrenz macht und selbst in der Kurzen Nacht der Kultur das Publikum die Qual der Wahl hat. Und noch dazu ganz ähnliche Programme geboten werden. So geht es gleich zweimal ums Reisen. Einmal im Belleville und einmal bei der Künstlerwerkgemeinschaft. Aber das kann man ja auch mit Humor nehmen. Denn was fehlt augenscheinlich den Leuten? Das Reisen! Dann ist ja sicher alles andere in Ordnung.

Aber erstmal gibt’s noch eine Lesung im Glockencafe in der Glockenstraße. Schon am Freitag ab 19 Uhr geben die Autoren Jonas Springer, Tim Konhäuser und Petra Falterbaum ihre