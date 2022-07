Schon länger nicht mehr im Wald gewesen? Dann gibt’s jetzt eine prima Gelegenheit dazu. In der Reihe Waldklassik organisiert der rührige Forstrevierleiter Klaus Platz am Freitag, 22. Juli, wieder ein Konzert im Wald zwischen Kaiserslautern und Otterbach. Auf der Strecke nach Otterbach geht’s rechts ab. Der Spaß ist ausgeschildert.

Los geht’s ab 20.30 Uhr am Felsenweiher im Ruhetal. Zu Gast sind einmal mehr die schrägen Wandermusikanten um die Gebrüder Vanecek. Und die schrecken ja bekanntermaßen vor nichts zurück. Von Pop bis Beethoven per Trompete, Saxophon, Tuba und Schlagwerk. Karten vorbestellen kann man unter der Telefonnummer 0631 72536. Tropenhelm und Mückennetz nicht vergessen!

Im Kulturgarten der Kammgarn in Kaiserslautern gibt’s am selben Abend ab 19.30 Uhr Deutschpop mit der Alex Mofa Gang. Beliebte Liedchen der Combo sind etwa „Nah am Leben“ oder „Nacht der Gewohnheit“. Tags drauf zur selben Uhrzeit tritt Pablo Brooks vors Publikum. Er ist erst 19 Jahre alt, hat aber prima Synthiepopnummern auf Lager und beschallt den Kulturgarten mit „Musik für hoffnungslose Romantiker“. Karten unter www.kammgarn.de.

Oldtimer am Unterhammer

Gruselig wird’s bei der Sommertour des Humbergturm-Vereins ebenfalls am 22. Juli ab 18 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Bremerhof. Unter dem Motto „Der letzte Weg der Julie S.“ geht’s um eine Gastwirtstochter, die im 18. Jahrhundert tot am Fuße des Pfaffenbergs gefunden wurde. Tourguide ist Werner Lademann, die Wanderung geht über runde vier Kilometer und dauert zirka zwei Stunden.

20-jähriges Bestehen feiert derzeit das Café Unterhammer im lauschigen Karlstal: am 22. Juli gegen 13.30 Uhr mit einem Stopp der Oldtimertour ADAC Deutschland Klassik. Am Samstag, 23. Juli, ist ab 17 Uhr die Sängerin Isabell Jasse zu Gast, die Pop, Jazz und Folk mit eigener Handschrift verspricht.

Fette Sounds in der Tuchfabrik

Die hiesige Rockformation Fused heizt am Samstag, 23. Juli, ab 19 Uhr in der Erfenbacher Fuchsdelle ein. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. Veranstalter sind die Hobby Singers, die auch für Speis und Trank sorgen. Karten gibt es an der Abendkasse.

Wer die Kuseler Tuchfabrik noch nicht kennt, kann sie sich an diesem Samstag, 23. Juli, ab 19 Uhr mal anschauen. Allerdings sollte man über stabile Trommelfelle verfügen. Denn die vier Metal-Bands Deserted Fear, Souldevourer, Aeonblack und Endlevel dürften ganz leicht über Zimmerlautstärke arbeiten. Am Abend zuvor bereits kommen die Mannen von Slime mit Punk und zwei Vorbands.

Musik unter freiem Himmel

Im Gasthaus Schleppi in Schönenberg-Kübelberg (Saarbrücker Straße 80) wiederum gibt es am 23. Juli Musik im Biergarten. Zu Gast sind Manuel Distler & Friends. Beginn ist um 19 Uhr. Reservierung über 06373-2785 oder gh-schleppi@t-online.de – und dann nicht zu spät kommen, sonst sind die Plätez weg.

Und schon wieder der Samstag: Vor der Landstuhler Stadthalle heißt es ab 19 Uhr auf gut Deutsch „Summer In The City“. Die Band The Watching spielt Alternative Rock, Hardrock oder Pop. Karten über info@stadthalle-Landstuhl.de oder 06371 92340.

Minigolfplatz oder Volkspark

Das Programm auf dem Minigolfplatz am Gelterswoog: Am Freitag, 22, Juli, ab 18 Uhr tritt Sänger und Gitarrist Lutz Müller mit Acoustic Covers der letzten Jahrzehnte auf. Samstags ab 18 Uhr gibt’s Nummern der Eagles oder von Supertramp mit der Gruppe Martina Extra 3 und am Sonntag ab 15 Uhr tritt das Duo 7661 mit Popcovers auf. Der Eintritt ist frei.

Ein weiteres Volkspark-Konzert bei freiem Eintritt gibt es in Kaiserslautern am Sonntag, 24. Juli, ab 11 Uhr mit dem Erfenbacher Kolpingblasorchester.

In dem schönen Park steht drei Tage später ein weiteres Konzert der „Sommerswing“-Reihe am nächsten Mittwoch, 27. Juli, ab 19 Uhr an. Auf der Bühne steht die Formation „No Matter What“ um den Drummer Kurt Landry mit Titeln aus Swing und Pop sowie diversen Tanzhits. Karten im Netz unter www.sommerswing.de.

Poetry-Slam in der Kammgarn

Zurück: Sonntags, 24. Juli, wird ab 17 Uhr Musik auf Violine und Violoncello sowie Literatur der Dichterin Mascha Kaléko im Innenhof des Theodor-Zink-Museums geboten. Es lesen die Schauspieler Madeleine Giese und Rainer Furch. Karten an der Abendkasse.

Wer sich mit seiner selbst geschriebenen Lyrik oder Prosa, mit Rap oder Comedy noch nie vor Publikum getraut hat, kriegt am nächsten Donnerstag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr in der Kammgarn die Chance dazu. Bei der neuen Ausgabe der Reihe „Kamm On!“ im Rahmen einer Poetry Slam in der Schreinerei des Hauses. Anmeldungen über mail@chiller.art. Viel Spaß.