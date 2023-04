Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jede Menge Programm ist bei der zweiten Kaiserslauterer „#KULTn8 – Entdecke Deine Welten“ für junge Leute zwischen 14 und 21 Jahren geboten. So gibt’s am Freitag, 14. April, ab 18 Uhr bis Mitternacht allerlei Veranstaltungen, etwa im Jugendzentrum, dem Pfalztheater, der Pfalzgalerie, der Fruchthalle, dem Stadtmuseum oder der Volkshochschule. Auch die Pfalzbibliothek ist mit von der Partie.

In diesem normalerweise eher von Heimatforschern und Pfalzfreunden besuchten Haus in der Bismarckstraße stehen an diesem Freitagabend verschiedene Gaming-Angebote zur Verfügung. Unter