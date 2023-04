Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Also diese Erfenbacher lassen sich doch ständig was Neues einfallen: Seit kurzem gibt’s eine eigene Erfenbacher Musikbox namens Erpholizer. Selbige hängt in Plakatform am Scheunentor des Künstlerhauses in der Siegelbacherstraße 113. Per Smartphone und QR-Code kann man sie zum Spielen bringen. Unter den insgesamt 22 Titeln sind viele von Lauterer Musikern. So etwa der „Strandbad Reggae“ der Latwerch Bänd, „Männer in Rot“ von der Walter Elf oder „Blue Sky“ von Bluesky.

Von Andreas Fillibeck

Figürliche, minimalistische oder abstrakte Kunst gibt’s ab Freitag, 10. September, 18 Uhr (Vernissage) im Theodor-Zink-Museum