Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einst wechselten die Kutscher ihre Pferde in der alten Poststation, es gab einfache Mahlzeiten und Übernachtungsmöglichkeiten. Später wurde das Gebäude zur beliebten Fernfahrer- oder Motorradfahrerkneipe. Seit vielen Jahren nun firmiert der schöne Fachwerkbau mit Rundtürmchen und Schwellhaube an der Eselsfürth als „Irish House“. In dem gibt es an den Wochenenden regelmäßig Musikveranstaltungen, außer natürlich in harten Lockdownzeiten. So langsam normalisiert sich der Betrieb auch dort wieder und am 21. August kommt eine außergewöhnliche Band zu Besuch.

Genauer die fünfköpfige Gruppe Van der Linde aus den Niederlanden. Die Combo arbeitet zwischen Melodic- und Folkrock und erinnert durchaus