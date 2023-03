Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Sicher gibt’s kaum jemanden, den die Bilder aus den Flutgebieten nicht berührt hätten. Gut, dass die Hilfs- und Spendenbereitschaft so groß ist und damit hoffentlich so manchem Flutopfer geholfen werden kann. Nun reiht sich auch der Lauterer Kulturclub Salon Schmitt ein und veranstaltet am Samstag, 31. Juli, ein großes Benefiz-Freiluftkonzert zugunsten derer, welche das Hochwasser getroffen hat. Eine tolle Möglichkeit erstens in einem schönen Ambiente gute Livemusik in zu hören und zweitens damit auch noch etwas Gutes zu tun.

Etliche Musiker der Kaiserslauterer Szene haben sich bereit erklärt, das Benefizkonzert mitzutragen. Sie treten vor allem in kleineren Zweier- oder Dreierformationen auf und