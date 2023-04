Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schön, dass endlich gelockert und vieles wieder möglich wird, was lange Monate nicht ging. Der Japanische Garten ist offen, das Team bittet allerdings um Voranmeldung unter 0631/370-6600. Die Schwimmbäder sind geöffnet, es braucht keine Voranmeldung mehr. Die Gartenschau bittet nach wie vor um Anmeldungen, genaues im Netz unter www.gartenschau-kl.de. Aber überhaupt fehlt’s dieser Tage nicht an Abwechslung: In Erfenbach gibt’s wieder jede Menge historisches Blech, im Lautrer und im Rodenbacher Wald sind einmal mehr Plakate von Thomas Brenner zu sehen, und auch die neue „Reihe Eins“ der Architekturstudenten geht weiter. Und: Kammgarn, Salon Schmitt und andere gehen wieder an den Start.

Paul Peter Götz organisiert am 5. und 6. Juni von 11 bis 18 Uhr wieder seine Oldtimer-Nummer in der Mitte von Erfenbach. Vom 1100er Käfer über den mächtigen