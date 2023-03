Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Scheffelhof in der Scheffelstraße ist vielen Lauterern ein Begriff. In dem romantischen Hofgeviert finden sich diverse alternative Läden und ab und zu auch Kunstausstellungen. Am Freitag, 4. März, läuft außerdem noch die Wiedereröffnung von Evas Hof Café im Scheffelhof, inklusive einer Ausstellungseröffnung.

Denn Eva Utzinger betreibt ihr Hof Café mit fair gehandelten Kaffeesorten und hausgemachtem Kuchen und sie malt auch. Mal eher abstrakt, mal eher figürlich,