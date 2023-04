Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie stellt den gängigen Kunstbetrieb gerne auf den Kopf: die aus der Pfalz stammende und seit langem in Sizilien lebende Künstlerin Judith Boy Artista. Ihre schräg-schrillen Performances und ihre Upcycling-Kunst konnte man in Lautern schon im Theodor-Zink-Museum oder im Am WebEnd erleben. Aktuell stellt sie im Café „Die Bohne“ in der Pirmasenser Straße aus. Und am heutigen Freitagabend lässt sie es hier noch mal richtig krachen.

Und zwar ab 19 Uhr im Hof des Glockencafé Ecke Weber- und Glockenstraße. Los geht’s mit ihrer neuesten Performance namens „Alien Babies“. Dazu