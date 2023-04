Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt hat’s nach den Erfenbachern, Landstuhlern oder Ramsteinern auch die Rodenbacher gepackt: Seit kurzem läuft dort eine Veranstaltungsreihe namens „Sonntags am Brunnen“ mit hörenswerter Musik. So scheint der 9. August wie geschaffen zu sein, um vielleicht mit dem Drahtesel über den Vogelwoog nach Rodenbach zu gondeln. Denn ab 11 Uhr gibt’s dort am Keltenplatz was wirklich Ausgefallenes zu hören und zu sehen.

Genauer das professionelle Duo Present Art Collection. Weitab von allen abgenudelten Standardcovers bieten die beiden Musiker selbstkomponierte, dichte Jazzstücke, Tango Argentino,