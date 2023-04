Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einmal mehr müssen nun Veranstalter und Künstler ausharren. Auch wenn sie sich noch soviel Mühe gaben, Konzerte und ähnliches nach den gesetzten Regeln abzusichern, der „Lockdown light“ trifft neben den Wirten vor allem sie. Doch selbst in dieser Totenstille rührt sich was. In der Wortwerkstatt Belleville in der Gaustraße 4 wird – gaaanz streng nach den derzeitigen Möglichkeiten und trotz aller Hemmnisse – was geboten.

Dass Ina Bartenschlager von „ihrem Belleville“ aus die nächtliche Gaustraße mit ihren Diaprojektionen belebt, hat jeder Interessierte schon mitbekommen.