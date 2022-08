Der Grüffelo stammt aus dem Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Weltweit wurde die Geschichte der Kinderfigur 6,5 Millionen Mal verkauft, außerdem in verschiedene Sprachen übersetzt. Nun kommt der Grüffelo nach Kaiserslautern – in Form eines Figurentheaters.

Fischer’s Figurentheater präsentiert die Kinderbuchgeschichte um den Grüffelo ab Donnerstag, 18. August, mehrmals in Kaiserslautern. Das Besondere an der Produktion ist, dass die Texte und Dialoge von ausgebildeten Puppenspielern der Familie Fischer live gesprochen werden. So ist es den Spielern möglich, auf die Reaktionen der kleinen Theaterbesucher zu reagieren und diese ins laufende Stück einzubinden.

Die Vorstellungen finden im Theaterzelt auf dem Parkplatz Entersweilerstraße statt – und zwar donnerstags bis samstags, jeweils um 16.30 Uhr, und sonntags um 11 Uhr. Die letzte Vorstellung findet am 28. August statt; von Montag bis Mittwoch gibt es keine Spieltermine. Die Show dauert jeweils etwa 50 Minuten. Tickets können bis 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse oder unter 01573 1151434 reserviert werden.