Aufgrund der anhaltend niedrigen Infektionszahlen in Kaiserslautern wird die Fieberambulanz zum Ende des Monats schließen. Die Versorgung von symptomatischen Corona-Verdachtsfällen soll ab dann wieder durch die niedergelassenen Ärzte erfolgen, das teilte Jonas Fröhlich, Vorsitzender der Ärztlichen Kreisvereinigung Kaiserslautern, mit. Es gibt für die Praxen auch die Möglichkeit, eigene Corona-Sprechstunden anzubieten. Sollten die Fallzahlen wieder steigen, was wir Organisatoren der Fieberambulanz sehr genau beobachten, lässt sich eine Fieberambulanz auch wieder innerhalb von zwei bis drei Tagen eröffnen, da ausreichend Material vorhanden ist und wir nun über Erfahrung zur Organisation verfügen. Die Fieberambulanz startete im April zunächst auf dem städtischen Wertstoffhof in der Pfaffstraße, seit Anfang Mai war sie beim Corona-Testcenter in Erfenbach angesiedelt. In der Fieberambulanz wurden laut Fröhlich rund 230 Patienten behandelt.