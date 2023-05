Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FFC Kaiserslautern wurde am Samstagabend unter Flutlicht seiner Favoritenrolle in Kottweiler-Schwanden gerecht. Mit 5:0 (2:0) besiegte der Verbandsliga-Erste am Ende den Tabellenzweiten.

„Wir haben verdient gewonnen“, sagte ein zufriedener FFC-Trainer Sven Bauer nach dem eigentlich nie gefährdeten Auswärtssieg der „Lilanen“. Die hatten von Beginn an mehr Ballbesitz