Der 1. FFC Kaiserslautern bleibt in der Frauenfußball-Verbandsliga in der Erfolgsspur, wogegen der SV Kottweiler-Schwanden eine Niederlage einstecken muss. Das Spiel von Tabellenführer SC Siegelbach wurde – wie schon in der Vorwoche – verlegt.

Zu Gast beim Tabellenfünften, der DSG Breitenthal, entwickelte sich für die Frauen des 1. FFC Kaiserslautern nicht das erwartet schwere Spiel. Von Anfang an dominierten die Westpfälzerinnen die Begegnung. Die Gastgeberinnen hatten es ihrer Torfrau zu verdanken, zur Pause nicht schon deutlicher in Rückstand zu liegen. Dennoch stand es da schon 0:3. Laura König eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, mit einem Doppelschlag erhöhten Nele Kuntz (41.) und Jacqueline Meier (44.) kurz vor der Halbzeit. Das Bild änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Der 1. FFC war weiter klar am Drücker, so dass weitere Tore nur eine Frage der Zeit waren. Es dauerte jedoch bis in die Schlussphase, ehe Loreen Demberger (80.), Lea Maro (84.) und abermals Laura König (88.) mit ihren Toren den auch in der Höhe verdienten 6:0-Endstand herstellten. Mit dem Sieg festigte der FFC Tabellenplatz zwei.

„Diese Mannschaft macht einfach Spaß. Obwohl wir aktuell negative Einflüsse im Trainingsrhythmus erleben, wirft uns das nicht aus der Bahn. Die Entwicklung ist schön anzusehen“, kommentierte Co-Trainer Kevin Haag nach der Begegnung.

Keine Punkte für den SVK

Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für den SV Kottweiler-Schwanden, der bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach mit 0:2 unterlag. Konnte der SVK die erste Halbzeit ergebnistechnisch noch ausgeglichen gestalten, geriet er in der 50. Minute durch das Tor von Julie Stephan mit 0:1 in Rückstand. Das Tor von Helena Kiefer in der 77. Spielminute entschied die Begegnung dann zugunsten der Spielgemeinschaft. „Kirn war die bessere Mannschaft und hat auch verdient mit 2:0 gewonnen“, gab SVK-Trainer Michael Schirra zu Protokoll. Dessen Mannschaft verbleibt in der Tabelle weiter auf Rang sieben.

Das Spiel von Tabellenführer SC Siegelbach beim SV Obersülzen wurde auf den 19. April verlegt. Im Verbandspokal erreichte der SCS unter der Woche nach einem klaren 8:1 beim ASV Winnweiler die zweite Runde.

Schon am Samstag geht es für die drei Verbandsligisten weiter. Der SC Siegelbach hat um 18 Uhr mit dem zehntplatzierten TuS Heltersberg eine Mannschaft zu Gast, gegen die der 15. Sieg im 15. Spiel gelingen sollte. Bereits eine Stunde zuvor – jeweils um 17 Uhr – ertönt der Anstoß zu den Spielen des 1. FFC Kaiserslautern sowie des SV Kottweiler-Schwanden. Der 1. FFC tritt beim FFV Fortuna Göcklingen an – beim Tabellenvierten eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Für Kottweiler-Schwanden geht es gegen den Tabellenletzten 1. FFC Ludwigshafen. Diese haben bisher lediglich zwei Punkte auf dem Konto.