Von einem „feurigen Nachbarschaftsstreit“ berichtet die Polizei in ihrem Einsatzbericht eines Zusammenstoßes am Donnerstagabend. Da sorgte nämlich ein Disput zwischen zwei Nachbarn in Erfenbach für Aufruhr. Das stundenlange Verbrennen von Feuerholz im Garten eines 66-Jährigen war Auslöser dafür. Ein jüngerer Nachbar empfand die daraus entstandene Rauchentwicklung als unzumutbar. Der Mann stellte den Senior zur Rede. Daraus resultierte ein hitziger Streit, samt verbaler Drohungen. Der 36-Jährige wies den Tatvorwurf der Bedrohung gegenüber der alarmierten Polizei zurück. Die Beamten richteten eine Gefährderansprache an ihn. Es gelang ihnen, den Disput zu schlichten. Letztlich entschuldigte sich der 36-Jährige für sein aufbrausendes Verhalten. Wegen der Bedrohung blickt er dennoch einem Strafverfahren entgegen.