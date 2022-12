Nach zwei Jahren Pandemie kann in diesem Jahr wieder Feuerwerk verwendet werden. Die Stadt appelliert dabei an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. So gebe es beim Einsatz von Feuerwerkskörpern Grenzen: In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen dürfen keine Feuerwerkskörper gezündet werden, betont die Stadtverwaltung. Im Zweifel gibt die Ordnungsbehörde Auskunft, sie steht für Fragen zwischen Weihnachten und Silvester von 8 bis 15 Uhr unter der Telefon-Nummer (0631) 365-2717 zur Verfügung.

Weiter baue die Stadt auf die Betreiber der Gaststätten, Kneipen und Restaurants, das Feiern ihrer Gäste etwas im Auge zu behalten. Beim Umgang mit Raketen und Böllern sollten auf jeden Fall die Warnhinweise der Hersteller beachtet und keine illegalen oder selbstgebastelten Feuerwerkskörper gezündet werden.