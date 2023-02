Für die Feuerwehr in Reichenbach-Steegen soll ein neues Fahrzeug beschafft werden, als Ersatz für das über 20 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug. „Die Ausschreibung ist erfolgt“, teilte jetzt Bürgermeister Ralf Schwarm auf eine Anfrage aus dem Verbandsgemeinderat hin mit. Hintergrund ist, dass sich die Anschaffung verzögert hat, weil es nur ein Angebot gegeben hatte. Dieses lag jedoch deutlich über den ursprünglich angenommen Kosten. Der Verbandsgemeinderat beschloss daraufhin im November, neu auszuschreiben. Der Rat habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, noch mal den Weg zu beschreiten und durch Nachbesserungen beim Leistungsverzeichnis den Markt zu öffnen, sagte Schwarm. Das habe allerdings zu viel Kritik geführt. Es seien aber nur Kleinigkeiten verändert worden, betonte Schwarm. Das Fahrzeug sei keinesfalls weniger gut oder weniger sicher als das zuerst ausgeschriebene. Am Einsatzwert habe sich nichts geändert. Der Zeitraum der Ausschreibung wurde laut Schwarm zunächst auf vier Wochen festgelegt, dann auf Wunsch aber noch einmal um eine Woche verlängert. Interesse an der Ausschreibung sei vorhanden. Sechs Betriebe hätten das Leistungsverzeichnis heruntergeladen. „Von drei Firmen kamen Anfragen.“