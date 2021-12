Am Montagmorgen ist es gegen 8:50 Uhr in einem Restaurant im Globus-Supermarkt zu einem Fritteusenbrand gekommen. Wie die ausgerückte Feuerwehr anschließend mitteilte, konnten die Selbsthilfekräfte des Marktes den Brand mit Feuerlöschern noch vor dem Eintreffen der Wehr löschen und dadurch Schlimmeres verhindern. Das Restaurant war nach dem Feuer bis auf weiteres geschlossen, der Markt hingegen konnte nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes wieder öffnen, so die Wehr.