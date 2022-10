Eine ätzende Flüssigkeit löste im Paketverteilzentrum des Paketzustellers UPS in der Von-Miller-Straße 11 kurz vor sieben Uhr am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Dort hatten Mitarbeiter an einem Paket mit Gefahrgutkennzeichnung eine Leckage festgestellt und die Feuerwehr alarmiert, schildert Einsatzleiter Rüdiger Seifts.

Zwei Mitarbeiter hatten das Paket in eine Kunststoffwanne gehoben und waren dabei mit den Händen in Kontakt mit der ätzenden Flüssigkeit gekommen. Sie wurden von einem Leitenden Notarzt betreut. Ein Aufenthalt im Krankenhaus sei nicht notwendig gewesen, es habe sich um eher leichte Verletzungen gehandelt. Zum Zeitpunkt des Austritts seien neun Personen in der Halle gewesen, die diese umgehend verlassen haben. Warum die Flüssigkeit aus dem 20-Liter-Gebinde ausgetreten ist, stehe noch nicht fest, so Seifts.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 30 Personen und zehn Fahrzeugen vor Ort, darunter Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, Mitglieder des Katastrophenschutzes, der Polizei und des Rettungsdienstes. Da unklar war, wobei es sich bei der Flüssigkeit handelte, sei der Fachberater für Chemie hinzugezogen worden. Wehrleute in Schutzanzügen brachten den Behälter ins Freie und banden die Flüssigkeit, die auf rund zehn Quadratmetern des Hallenbodens ausgetreten war mit einem Chemikalienbinder ab. Dank des Lieferscheins konnte rasch Entwarnung gegeben werden: Bei der Flüssigkeit habe es sich um einen eher harmlosen Ultraschallreiniger gehandelt, so Seifts.

Nach drei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen. Um die Entsorgung des Produktes werde sich eine Fachfirma kümmern, die Lagerhalle könne bis auf den abgesperrten Bereich weiter genutzt werden.