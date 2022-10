Eine ätzende Flüssigkeit löste in einer Lagerhalle des Paketzustellers UPS in der Von-Miller-Straße 11 am Abend einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. In der Halle sei ein 20-Liter-Gebinde einer ätzenden Chemikalie ausgelaufen, zwei Personen haben sich dabei Verletzungen an den Händen zugezogen, schildert Rüdiger Seifts, Abteilungsleiter Technik/Aus- und Fortbildung bei der Feuerwehr Kaiserslautern. Warum die Flüssigkeit ausgetreten ist, stehe noch nicht fest.

Die Feuerwehr sei seit dem frühen Abend mit einem Großaufgebot vor Ort, der Katastrophenschutz sowie Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr seien im Einsatz. Der Behälter mit der Flüssigkeit werde von Wehrleuten in Schutzanzügen ins Freie gebracht und mit einem Bindemittel gebunden. Bei dem Vorfall seien neun Personen in der Halle gewesen, zwei davon haben sich verletzt. Sie wurden von einem Notarzt betreut, wie Seifts schildert.