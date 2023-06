Bei dem Feuer ist am vergangenen Samstagvormittag der Dachstuhl eines Wohnhauses zerstört worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Dach bereits voll in Brand, Flammen schlugen heraus. Wie die Polizei mitteilte, waren keine Menschen mehr im Gebäude gewesen. Der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt, die darunterliegenden Zimmer seien nicht mehr bewohnbar. Laut einem Polizeisprecher hat am Montag ein Brandsachverständiger das Gebäude begutachtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wie Thomas Höhne, Direktor des Referats Feuerwehr und Katastrophenschutz, der RHEINPFALZ auf Nachfrage sagte, zeige der Samstag die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr und einer Wache im Osten der Stadt: „Das hat der Einsatz klar deutlich gemacht.“ Laut Höhne wurden am Samstag insgesamt 28 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert, um die Berufsfeuerwehr zu unterstützen. „Zeitgleich zum Dachstuhlbrand gab es in Erfenbach einen Paralleleinsatz, ein Bodenfeuer, zu dem acht Mann der Freiwilligen Feuerwehr von der Hauptfeuerwache ausgerückt waren“, schildert Höhne.

„In der zeitlichen Betrachtung kann man deutlich festhalten, dass die Existenz einer Wache Ost in der Donnersbergstraße den Schaden des Dachstuhlbrandes erheblich minimiert hätte“, sagt Höhne auf Anfrage. Es wäre „höchstwahrscheinlich erst gar nicht zu einem solch offenen Dachstuhlbrand gekommen“. Wie Rückmeldungen von Einwohnern an der Einsatzstelle gegenüber Feuerwehrleuten gezeigt hätten, seien die Anwohner „sehr sensibel, was die Notwendigkeit einer Wache Ost angeht“.

Beide Themenfelder – das neue Feuerwachenkonzept und die Freiwillige Feuerwehr – hatten in der vergangenen Stadtratssitzungen für kontroverse Diskussionen gesorgt.