Der Brand von etwa 400 Heuballen, die auf einem Feld am Kranichwoog in der Nacht zum Samstag in Brand geraten sind, hat einen größeren Einsatz ausgelöst. Dies teilten Feuerwehr und Polizei mit. Nachdem ein Zeuge einen Feuerschein zwischen Hauptstuhl und Hütschenhausen gesehen hatte, wurden gegen 0.30 Uhr die Feuerwehren Hauptstuhl und Landstuhl alarmiert, im weiteren Verlauf auch die Wehr Ramstein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen die Heuballen in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude stand nicht zu befürchten. Der Brandort war von gefährdeten Objekten weit genug entfernt, schreibt die Polizei. Aufgrund der Branddimension stellte die Feuerwehr eine Brandwache und ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Um Ressourcen zu schonen, werde bei dieser Art von Bränden nicht mit Wasser gelöscht, erläutert Matthias Hecktor, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr der VG Ramstein-Miesenbach, das Vorgehen. Mit mehreren Strahlrohren konnte die Ausbreitung der brennenden Heuballen auf die Siloballen verhindert werden. Zur Unterstützung wurde ein Telescoplader zur Einsatzstelle geholt, um die Ballen auseinander zu schieben und das Abbrennen mit Hilfe von Lüftern zu beschleunigen, so Hecktor. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.