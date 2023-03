Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Eisenbahnsignal mit zwei Flügeln vor dem Bachbahnmuseum in Erfenbach zeigt künftig an, ob das Eisenbahnmuseum geöffnet oder geschlossen ist. Seit Samstag steht das Zweiflügelsignal fest verankert auf dem Grundstück an der Siegelbacher Straße 113. Es wurde vom Schrott gerettet.

Ganz schön was los war bereits am frühen Vormittag, als ein Wechsellader mit Kran der Feuerwehr Kaiserslautern anrückte und das Signal mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen in die