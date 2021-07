Mit einer selbstgebauten Konstruktion hat die Freiwillige Feuerwehr Otterbach-Otterberg dabei geholfen, in der Nacht zu Sonntag einen Verletzten aus einem abschüssigen Garten zu retten. Der Mann war in einem Garten zwischen der Fabrik- und Hauptstraße abgestürzt, teilt die Feuerwehr mit. Aufgrund der Hanglage besteht das Grundstück aus mehreren Ebenen. Mit einer Schleifkorbtrage und einer Steckleiter bauten die Helfer eine Art Schrägaufzug. Damit wurde der Verletzte zu einem Rettungswagen gebracht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Vor Ort war auch ein Notarzt. Etwa 45 Minuten lang war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit sechs Helfern und einem Fahrzeug im Einsatz. Die Alarmierung war gegen 3.30 Uhr erfolgt.