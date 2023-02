Um immer auf einem modernen Stand zu sein, benötigt die Freiwillige Feuerwehr Ramstein-Miesenbach neue Fahrzeuge. Daher soll laut Fahrzeugkonzept in diesem Jahr ein Mehrzweckfahrzeug als Ersatzbeschaffung ausgeschrieben werden. Das vorhandene sei für die heutigen Anforderungen zu klein, teilte Wehrleiter Franz-Josef Preis den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates mit. Zudem habe die Flutkatastrophe im Ahrtal gezeigt, dass sie Fahrzeuge bräuchten, die besser durch Wasser fahren könnten. 290.000 Euro solle das Fahrzeug kosten, wovon das Land 41.000 Euro übernehmen. Geliefert werden könne allerdings erst in rund zwei Jahren. Noch länger könnte es beim Hilfelöschfahrzeug dauern, das einmal das jetzige Löschgruppenfahrzeug ersetzen soll. Mit einer zwei- bis vierjährigen Lieferzeit rechnet Preis hier. Der Vorteil des neuen Modells: Es könnte 800 Liter Wasser mehr als das aktuelle transportieren. Die Ausschreibung solle 2024 erfolgen, 580.000 Euro würden momentan für ein solches Fahrzeug, das zusätzlich mit einer Seilwinde ausgestattet werden müsste, aufgerufen. Ganz neu im Fuhrpark aufnehmen würde Preis gerne einen Abrollbehälter für Wasser. Dieser könne in Notfällen unter anderem auch für den Transport von Trinkwasser eingesetzt werden, erläuterte er. 2025 sei die Beschaffung vorgesehen, 30.000 Euro müssten investiert werden.